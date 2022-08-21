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Сегодня, 19:44

Переговоры «Ливерпуля» по продлению контракта с Кейта приостановлены

Иван Торопцев
Корреспондент
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Переговоры «Ливерпуля» по продлению контракта с полузащитником Наби Кейта приостановлены, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Руководство мерсисайдцев и главный тренер команды Юрген Клопп хотят заключить новое соглашение с 27-летним гвинейцем, однако футболист недоволен своим положением в клубе и хочет чаще появляться на поле.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в июле 2018 года. В сезоне-2022/23 игрок принял участие лишь в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1), он вышел на замену на 85-й минуте.

Контракт Кейта с «Ливерпулем» действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
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Динамо 1
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Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

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2.15
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Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

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21%

1.71

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Наби Кейта
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
6
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
7
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
8
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
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20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
 3 : 0
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 2
21.08 18:30
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