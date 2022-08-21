Переговоры «Ливерпуля» по продлению контракта с Кейта приостановлены

Переговоры «Ливерпуля» по продлению контракта с полузащитником Наби Кейта приостановлены, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Руководство мерсисайдцев и главный тренер команды Юрген Клопп хотят заключить новое соглашение с 27-летним гвинейцем, однако футболист недоволен своим положением в клубе и хочет чаще появляться на поле.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в июле 2018 года. В сезоне-2022/23 игрок принял участие лишь в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1), он вышел на замену на 85-й минуте.

Контракт Кейта с «Ливерпулем» действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.