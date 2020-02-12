Переговоры «Интера» с полузащитником «МЮ» Чонгом продвинулись, стороны почти достигли договоренности

Переговоры «Интера» с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Тахитом Чонгом близки к завершению, утверждает Daily Mail.

По информации источника, клуб почти договорился об условиях личного контракта 20-летнего голландца: игрок хочет получать 1,7 миллиона фунтов в год с бонусами, клуб предлагает 1,3 миллиона фунтов в год. Как сообщает издание, запросы футболиста по зарплате не станут препятствием для «нерадзурри». Источник заявляет, что единственной помехой в переговорах могут стать запросы представителей Чонга. Изначально они требовали 5,9 миллиона фунтов за переход игрока в «Интер», но сейчас снизили сумму до 4,2 миллиона фунтов. Клуб согласен лишь на сумму в 1,5 миллиона фунтов в качестве комиссионных агентам.

В сезоне-2019/20 Чонг провел за «МЮ» 17 матчей, в которых отличился 7 голами и 5 результативными передачами. Контракт 20-летнего голландца с красными дьяволами истекает в конце июня 2020 года.