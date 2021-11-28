Перед началом матча «Бернли» — «Тоттенхэм» поле засыпало снегом
«Бернли» в рамках 13-го тура чемпионата Англии должен сыграть с «Тоттенхэмом». Однако проведение матча находится под вопросом.
Дело в том, что домашнюю арену «Бернли» — «Торф Мур» — засыпало снегом перед началом матча.
Так прямо сейчас выглядит стадион «Терф Мур», на котором вот-вот должен начаться матч «Бернли» — «Тоттенхэм» ?? pic.twitter.com/uRNb6DFFW6— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 28, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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