Перед дебютом в чемпионшипе Руни предстоит пройти через нагрузки

Нападающий Уэйн Руни после вылета «Ди Си Юнайтед» в плей-офф МЛС от «Торонто» (1:5) прибудет в расположение «Дерби», сообщает Daily Mail. Главный тренер «баранов» Филлип Коку намерен дать 33-летнему игроку нагрузки, прежде чем выпускать его на поле в матчах чемпионшипа.

Форвард официально станет игроком «Дерби» в январе 2020 года. В 52 матчах текущего сезона МЛС Руни забил 25 голов и отдал 15 результативных передач. Однако Коку выражает опасения за игрока, поскольку считает, что уровень американской МЛС сильно недотягивает до английского чемпионшипа.