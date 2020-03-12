Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг слухи о том, что он недоволен положением в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг слухи о том, что он недоволен своим положением в лондонской команде.

— Выступления за «Арсенал» для меня очень много значат, — цитирует Goal.com Обамеянга. — В детстве я следил за «канонирами», за команду тогда играли великие футболисты, команда выигрывала трофеи. Для меня честь выступать здесь, я счастлив в «Арсенале».

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе 30-летнего габонца в «Барселону». В сезоне-2019/20 Обамеянг забил 20 мячей и отдал 1 результативную передачу за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.