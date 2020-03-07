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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Не думаю, что нужны трофеи, чтобы быть лучшим нападающим»

04:55
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что трофеи не характеризуют форварда. По его мнению, чтобы быть лучшим, не обязательно выигрывать кубки.

— Я не думаю, что нужны трофеи, чтобы быть лучшим нападающим, — цитирует Goal Обамеянга. — Конечно, это может помочь, но мир видел много замечательных игроков, которые не выигрывали трофеи, но их уважают за их игру. Вам не нужно выигрывать трофеи, но если вы выиграете, то это плюс.

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