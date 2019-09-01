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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» заслужил забить два мяча в первом тайме"

20:50

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). Форвард сравнял счет во втором тайме. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу «шпор».

 — Мы заслужили забить два мяча в первом тайме — цитирует BBC Обамеянга. — Мы провели отличную работу. Это была тяжелая игра, мы заслужили большего. Когда уходишь в раздевалку после забитого гола, это всегда позитивно, поэтому важно забить тогда.

Арсенал — Тоттенхэм Хотспур

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