Пепе Рейна: «У меня были симптомы, похожие на коронавирус. Но сейчас я чувствую себя лучше»
Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна, арендованный у «Милана», рассказал, что у него были симптомы коронавируса.
— У меня были симптомы, похожие на коронавирус, — приводит слова Рейны El Partiziado De Cope. - У меня были сухой кашель, лихорадка и затрудненное дыхание на этой неделе. Но сейчас я чувствую себя лучше.
Я часто слежу за новостями в Испании, Италии и Англии. У меня есть много близких людей, и поэтому мне интересно знать, что происходит и какие решения принимаются.
Чем больше мы будем следовать ограничениям, тем быстрее все пройдет. Мы должны серьезно относиться к изоляции. Я уверен, что мы выйдем из этой ситуации более сплоченными.
?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.