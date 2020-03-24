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Пепе Рейна: «У меня были симптомы, похожие на коронавирус. Но сейчас я чувствую себя лучше»

13:53
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Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна, арендованный у «Милана», рассказал, что у него были симптомы коронавируса.

— У меня были симптомы, похожие на коронавирус, — приводит слова Рейны El Partiziado De Cope. - У меня были сухой кашель, лихорадка и затрудненное дыхание на этой неделе. Но сейчас я чувствую себя лучше.

Я часто слежу за новостями в Испании, Италии и Англии. У меня есть много близких людей, и поэтому мне интересно знать, что происходит и какие решения принимаются.

Чем больше мы будем следовать ограничениям, тем быстрее все пройдет. Мы должны серьезно относиться к изоляции. Я уверен, что мы выйдем из этой ситуации более сплоченными.

?По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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