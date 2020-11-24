Пепе извинился за свое удаление в матче с «Лидсом»
09:13
Нападающий «Арсенала» Николя Пепе извинился за то, что удалился на 51-й минуте матча 9-го тура АПЛ против «Лидса» (0:0).
— Я подвел свою команду в важный момент матча, моему поведению нет прощения, — написал у себя в Instagram Пепе. — Я глубоко извиняюсь перед фанатами, партнерами по команде, тренером и всем клубом.
Ранее главный тренер «канониров» Микель Артета раскритиковал ивуарийского форварда за удаление.
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