Пеллегрини взял всю ответственность на себя за разгромное поражение «Вест Хэма» в Кубке английской лиги

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини после поражения со счетом 0:4 от «Оксфорд Юнайтед» в Кубке английской лиги отметил, что именно он виноват в поражении, так как утверждал состав на игру.

— Ответственность за поражение лежит на мне, потому что я выбирал состав, и лишь затем на команде, которая не боролась, — цитирует ВВС Пеллегрини. — Легко сказать, что мы играли очень плохо, но «Оксфорд» сделал все, что нужно для победы в матче. Они вышли с большой мотивацией, с желанием, а мы играли плохо.

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