Пеллегрини: «Манчестер Сити» несправедливо критикуют за траты на трансферном рынке»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался касательно затрат на трансферы у «Манчестер Сити».

«Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. Если бы между клубами была астрономическая разница, тогда, возможно, критика была бы справедливой, но «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» — все они тратили целое состояние. Это не тот случай, когда один клуб хотел приобрести игрока за 100 миллионов, а «Сити» пришел и заплатил 200 миллионов. Такого не было. Это как любая экономическая деятельность: чем больше денег, тем лучше. Конечно, нужен какой-то контроль, но чем больше инвестиций поступает как из страны, так и из-за рубежа, тем привлекательнее лига», — приводит слова специалиста Daily Mail.

Пеллегрини работал в «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год.

На данный момент «горожане» занимают 2-е место турнирной таблицы АПЛ, набрав 58 очков за 26 матчей.