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Пеллегрини дано две игры, чтобы избежать увольнения

13:10

Мануэль Пеллегрини близок к уходу с поста главного тренера «Вест Хэма», утверждает Daily Mail. Бывшему рулевому «Реала» и «Манчестер Сити» дано всего две игры, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Пеллегрини принял «Вест Хэм» летом 2018 года. , В нынешнем сезоне по итогам 13-го тура клуб опустился на 17-е место. От зоны вылета его отделяет 3 очка.

В ближайших двух встречах «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Челси» и «Вулверхэмптоном».

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