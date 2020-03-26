Педро заявил, что не станет продлевать контракт с «Челси»

Нападающий «Челси» Педро заявил, что не будет продлевать контракт с лондонским клубом.

— Мой контракт с «Челси» заканчивается этим летом, после чего я покину команду, — цитирует Sky Sports Педро. — Впрочем, это сейчас не самое главное. Посмотрим, что произойдет в будущем, но сейчас контракт — не та вещь, о которой нужно задумываться, ведь мы пока даже не знаем, когда сможем приступить к полноценным тренировкам в связи с коронавирусом.

Педро перешел в «Челси» из «Барселоны» за 27 миллионов евро летом 2015 года. В сезоне-2019/20 на счету 32-летнего испанца 2 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за «синих».