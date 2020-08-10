Педро объявил об уходе из «Челси»

Нападающий «Челси» Педро сообщил об уходе из клуба. Испанец в течение пяти лет выступал за «синих».

«После пяти замечательных лет мой этап в «Челси» подошел к концу. Большое спасибо правлению клуба, тренерам и товарищам по команде, которые у меня были, и, конечно же, болельщикам. Я был здесь очень счастлив, вы заставили меня почувствовать себя как дома.

Для меня было большим удовольствием и честью играть за этот клуб и выигрывать титулы, а также выступать в одной из лучших футбольных лиг мира", — написал Педро в Instagram.