Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Педро объявил об уходе из «Челси»

10 августа 2020, 02:52

Нападающий «Челси» Педро сообщил об уходе из клуба. Испанец в течение пяти лет выступал за «синих».

«После пяти замечательных лет мой этап в «Челси» подошел к концу. Большое спасибо правлению клуба, тренерам и товарищам по команде, которые у меня были, и, конечно же, болельщикам. Я был здесь очень счастлив, вы заставили меня почувствовать себя как дома.

Для меня было большим удовольствием и честью играть за этот клуб и выигрывать титулы, а также выступать в одной из лучших футбольных лиг мира", — написал Педро в Instagram.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир