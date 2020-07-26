Педро обратился к болельщикам «Челси»

Нападающий «Челси» Педро Родригес обратился к одноклубникам и болельщикам лондонской команды. 26 июля команда Фрэнка Лэмпарда обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) в заключительном туре сезона-2019/20 АПЛ.

«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку в течение этих лет, клубу за предоставленную мне возможность стать частью команды и моим одноклубникам. Вы навсегда в моем сердце. Теперь предстоит борьба за Кубок Англии!» — написал в Twitter Педро.

В минувшем сезоне форвард провел 22 матча за «Челси», забил два гола и сделал одну результативную передачу.