Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма»

Бывший форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко попал в рейтинг лучших нападающих в новейшей истории «Тоттенхэма» по версии Squawka. Он занял 7-ю позицию в списке.

— Следовать по стопам Бербатова и Кина было бы непросто для любого нападающего, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко (или Супер Пав, как его прозвали) действительно показал свою силу. Ему никогда не удавалось достичь ожидаемых от него высот, но он действительно наслаждался некоторыми памятными моментами в футболке «шпор», в том числе забив гол в матче с «Интером» на «Уайт Харт Лейн, — говорится в сообщении на портале.

Топ-10 рейтинга:

1. Харри Кейн.

2. Димитар Бербатов

3. Робби Кин.

4. Джермейн Дефо.

5. Тедди Шерингем.

6. Питер Крауч.

7. Роман Павлюченко.

8. Фредерик Кануте.

9. Эмманюэль Адебайор.

10. Даррен Бент.

Павлюченко выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 год. За это время он провел в составе команды 113 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 10 результативных передач.