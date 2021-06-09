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Паулу Фонсека станет главным тренером «Тоттенхэма»

22:23
Паулу Фонсека. Фото ФК «Рома».
Паулу Фонсека. Фото ФК «Рома».
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Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Тоттенхэм». Переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Контракт будет рассчитан на три года. Зарплата специалиста составит 4 миллиона евро в год.

Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришел другой португальский специалист — Жозе Моуринью.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице серии А по итогам сезона.

Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул как раз Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.

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