Паулу Фонсека станет главным тренером «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Тоттенхэм». Переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Контракт будет рассчитан на три года. Зарплата специалиста составит 4 миллиона евро в год.

Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришел другой португальский специалист — Жозе Моуринью.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице серии А по итогам сезона.

Напомним, в апреле пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул как раз Жозе Моуринью. До конца сезона команду возглавлял Райан Мэйсон, работавший в академии клуба.