Пауло Фонсека хочет подписать с «Ньюкаслом» трехлетний контракт

«Ньюкасл» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Ромы» Пауло Фонсекой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 48-летний специалист готов работать в чемпионате Англии и хочет подписать контракт на 3 года.

#Newcastle have opened talks with Paulo #Fonseca since the last week: the former ASRoma coach wants to work in Premier League and asks 3-years contract. #transfers #NUFC https://t.co/G1I90fMJFd — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 21, 2021

В среду, 20 октября, «Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды.

7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.

После 8 туров чемпионата Англии «сороки» набрали 3 очка и расположились на 19-м месте в турнирной таблице.