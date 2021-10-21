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Пауло Фонсека хочет подписать с «Ньюкаслом» трехлетний контракт

19:34
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«Ньюкасл» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Ромы» Пауло Фонсекой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 48-летний специалист готов работать в чемпионате Англии и хочет подписать контракт на 3 года.

В среду, 20 октября, «Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды.

7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.

После 8 туров чемпионата Англии «сороки» набрали 3 очка и расположились на 19-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1451178527131324418

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