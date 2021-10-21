Пауло Фонсека хочет подписать с «Ньюкаслом» трехлетний контракт
19:34
«Ньюкасл» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Ромы» Пауло Фонсекой, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 48-летний специалист готов работать в чемпионате Англии и хочет подписать контракт на 3 года.
В среду, 20 октября, «Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды.
7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба за 300 миллионов фунтов.
После 8 туров чемпионата Англии «сороки» набрали 3 очка и расположились на 19-м месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю