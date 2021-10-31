Патрик Виейра похвалил «Кристал Пэлас» за победу над «Манчестер Сити»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 10-го тура АПЛ.
«Когда ты приезжаешь в гости к такому клубу, как «Манчестер Сити», и не пропускаешь, к тому же создавая шансы у чужих ворот — это здорово. Я доволен, команда показала себя с абсолютно другой стороны, с которой я ее еще не видел. Мне нравится, что мы отлично работали в обороне и достигли успеха общими усилиями», — приводит Football London слова Виейра.
«Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 10 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.football.london/crystal-palace-fc/every-word-patrick-vieira-city-22020783
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