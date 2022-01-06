Партнером «Манчестер Сити» стала компания из ОАЭ, занимающаяся возобновляемой энергией
Официальным партнером «Манчестер Сити» стала компания Masdar из ОАЭ, занимающаяся возобновляемой энергией, сообщается на официальном сайте английского клуба.
«В рамках соглашения «Манчестер Сити» и Masdar будут сотрудничать по ряду направлений, включая запуск глобальной кампании, направленной на повышение осведомленности о важности действий по борьбе с изменением климата и смягчению его последствий», — говорится в сообщении клуба.
Masdar — мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, чистых технологий и устойчивого развития. Компания специализируется на разработке проектов в области возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на международных рынках — с присутствием почти в 40 странах мира.
Дополнительная информация:
https://www.mancity.com/news/club/city-announce-new-partnership-with-masdar-63776999
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