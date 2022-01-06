Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Партнером «Манчестер Сити» стала компания из ОАЭ, занимающаяся возобновляемой энергией

17:21
Теги:

Официальным партнером «Манчестер Сити» стала компания Masdar из ОАЭ, занимающаяся возобновляемой энергией, сообщается на официальном сайте английского клуба.

«В рамках соглашения «Манчестер Сити» и Masdar будут сотрудничать по ряду направлений, включая запуск глобальной кампании, направленной на повышение осведомленности о важности действий по борьбе с изменением климата и смягчению его последствий», — говорится в сообщении клуба.

Masdar — мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, чистых технологий и устойчивого развития. Компания специализируется на разработке проектов в области возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на международных рынках — с присутствием почти в 40 странах мира.

Дополнительная информация:

https://www.mancity.com/news/club/city-announce-new-partnership-with-masdar-63776999

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Приходил с сигаретой на тренировки. Подробности боя между Паниным и Пресняковым
Очевидцы сообщили об убитых во время стрельбы в центре Алма-Аты
0
Реклама