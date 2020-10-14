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Партей рассказал о роли Артеты в его переходе в «Арсенал»

08:37
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Новичок «Арсенала», полузащитник Томас Партей рассказал о роли главного тренера «канониров» Микеля Артеты в переходе футболиста из «Атлетико» в лондонский клуб.

— Артета очень много сделал для того, чтобы мой переезд состоялся, — приводит Sky Sports слова Партея. — Он и технический директор Эду рассказали о своих планах, которые меня очень впечатлили. Благодаря этому я принял предложение «Арсенала». Артета, конечно, видел меня в деле, и знает, на что я способен. Думаю, что мне нужно очень быстро адаптироваться и изучить все как можно быстрее. Я должен выполнять все обязанности на тренировках, чтобы Артета увидел, что я готов следовать его указаниям. Переход в «Арсенал» — новый опыт и отличное испытание. Я готов максимально выкладываться, чтобы вернуть клуб на прежние позиции.

27-летний ганец перешел в «Арсенал» в октябре за 50 миллионов евро.

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