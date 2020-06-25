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«Парни играли так, как будто болельщики были на стадионе». Клопп остался доволен игрой с «Кристал Пэлас»

25 июня 2020, 05:51
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (4:0) отметил атмосферу на поле. По его мнению, это была одна из лучших игр без болельщиков.

— Мои парни играли так, как будто болельщики были на стадионе, — цитирует BBC Клоппа. — Атмосфера на поле была невероятной. Это была лучшая контрнаступительная игра, которую я когда-либо видел за закрытыми дверями.

Ливерпуль — Кристал Пэлас

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