Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:09

Паркер: «Обамеянг недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о возможном переходе форварда «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга в манчестерский клуб.

«Обамеянг мог бы успешно тренироваться под руководством Эрика тен Хага. Проблема в том, что он недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Он был ужасен в «Челси», и мне было бы не по себе, если бы его когда-нибудь упомянули как потенциального игрока «МЮ». Не думаю, что Эрик тен Хаг даже рассматривает такую возможность. Думаю, Обамеянгу будет очень трудно найти новый клуб. Если он хочет остаться в Премьер-лиге, то не в составе команды, которая борется за титул», — цитирует Goal Паркера.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре 2022 года из «Барселоны». Срок контракта 33-летнего габонца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Челси».

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Чех заявил, что хочет попробовать себя в качестве тренера

«Челси» не может договориться с Маунтом по условиям нового контракта из-за требований игрока по зарплате
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 1
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости