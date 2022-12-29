Паркер: «Лингард проявил неуважение к «МЮ», вместо того, чтобы посмотреть на себя»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал экс-форварда «красных дьяволов» Джесси Лингарда за его высказывания в адрес манчестерского клуба.
«Джесси Лингард не подвергался неуважению в «Манчестер Юнайтед», и с его стороны было совершенно неправильно говорить об этом. Теперь он проявил неуважение к клубу, вместо того, чтобы посмотреть на себя. Джесси был недостаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед», и ему нужно признать это, а не обвинять клуб. Надеюсь, однажды он станет достаточно зрелым, чтобы понять, что он проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед», он должен извиниться перед клубом и болельщиками», — цитирует Goal Паркера.
Летом 2022 года Лингарда покинул «МЮ» и в статусе свободного агента перешел в «Ноттингем», с которым подписал контракт до конца июня 2023 года.
В нынешнем сезоне 30-летний англичанин провел за «лесников» 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ман. Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|
3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|
6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|- : -
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|11
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2