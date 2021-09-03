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Паратичи о трансфере Сарра: «Отличное подписание для «Тоттенхэма». Он один из самых талантливых игроков в Европе»

12:24
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Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал переход полузащитника Папа Сарра из «Метца».

«Я думаю, что мы подписали контракт с одним из самых талантливых игроков в Европе. Папе Сарр — отличное подписание. Мы думаем о будущем. Во всей Европе говорят о Папе — многие команды интересовались им, но он будет играть за нас», — приводит слова Паратичи Standard.

18-летний сенегалец перешел в «Тоттенхэм» 27 августа. При этом «шпоры» оставили игрока во французском клубе до конца сезона.

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Сергей Разин все материалы автора

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