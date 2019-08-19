Папастатопулосу проще играть против «Ливерпуля», чем против «Бернли». Вот почему

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос подчеркнул, что матчи против топовых команд ему даются проще, чем против аутсайдеров. 17 августа «Арсенал» взял верх над «Бернли» (2:1), 24 августа их соперником станет победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль».

— Для защитника сложнее играть против таких команд, Как «Бернли», потому что они много бьются, — цитирует Goal Папастатопулоса. — Матч с «Ливерпулем» — это совсем другая игра. Возможно, она более простая, потому что не нужно так много биться. Они тоже играют в футбол.