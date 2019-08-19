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Папастатопулосу проще играть против «Ливерпуля», чем против «Бернли». Вот почему

14:37

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос подчеркнул, что матчи против топовых команд ему даются проще, чем против аутсайдеров. 17 августа «Арсенал» взял верх над «Бернли» (2:1), 24 августа их соперником станет победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль».

— Для защитника сложнее играть против таких команд, Как «Бернли», потому что они много бьются, — цитирует Goal Папастатопулоса. — Матч с «Ливерпулем» — это совсем другая игра. Возможно, она более простая, потому что не нужно так много биться. Они тоже играют в футбол.

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