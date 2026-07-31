Палмер: «Алонсо написал мне, когда я не попал в заявку сборной на ЧМ, это было очень мило»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о работе с главным тренером команды Хаби Алонсо.

«Успел пообщаться с Хаби до того, как он приехал к нам. Он написал мне, когда я не попал в заявку сборной на чемпионат мира. Это было очень мило с его стороны.

Работа под его руководством на данный момент идет очень хорошо. Он и его штаб отлично к нам относятся, мы с удовольствием работаем вместе с ними. Хаби сказал, что видит меня на позиции «десятки», которая врывается в свободные коридоры. Чувствую себя хорошо. У меня было семь недель подготовиться к сезону, так что теперь я готов», — сказал Палмер на пресс-конференции .

24-летний Палмер в прошлом сезоне провел 34 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передача. Контракт полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.