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Палмер: «Если бы я мог играть с одной иконой «Челси», это был бы Эден Азар»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, с кем из экс-игроков лондонцев хотел бы сыграть в одной команде.

«Если бы я мог играть с одной иконой «Челси», это был бы, безусловно, Эден Азар. Наша игра отличается, но я стараюсь быть таким же захватывающим, как он», — приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо.

Палмер выступает за «Челси» с лета 2023 года. В текущем сезоне 22-летний англичанин провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
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