Палмер: «Если бы я мог играть с одной иконой «Челси», это был бы Эден Азар»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, с кем из экс-игроков лондонцев хотел бы сыграть в одной команде.

«Если бы я мог играть с одной иконой «Челси», это был бы, безусловно, Эден Азар. Наша игра отличается, но я стараюсь быть таким же захватывающим, как он», — приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо.

Палмер выступает за «Челси» с лета 2023 года. В текущем сезоне 22-летний англичанин провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.