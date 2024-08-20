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Сегодня, 23:30

Палмер получил награду лучшему молодому игроку сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Коул Палмер.
Фото AFP

Полузащитник «Челси» Коул Палмер получил награду лучшему молодому игроку сезона АПЛ по версии Профессиональной футбольной ассоциации Великобритании (PFA).

Лучшим игроком сезона-2023/24 стал нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден.

22-летний Палмер в прошедшем сезоне АПЛ сыграл за «Челси» 33 матча, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

24-летний Палмер в сезоне-2023/24 принял участие в 35 матчах, в которых он отметился 19 голами и 8 результативными передачами. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Коул Палмер
Фил Фоден
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
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Симон Адингра

Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

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