Палмер набрал 50 очков по системе «гол+пас» в 48 матчах АПЛ за «Челси» — это 4-й результат в истории АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) в 15-м туре АПЛ.

На счету 22-летнего англичанина 50 (33 гола и 17 результативных передач) очков по системе «гол+пас» в 48 матчах за лондонцев в АПЛ. Только Эрлин Холанн («Манчестер Сити», 39 матчей), Энди Коул («Ньюкасл», 43 матча) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 46 игр) достигли этой отметки быстрее в АПЛ.

Палмер в этом сезоне провел за «Челси» 17 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 голевых пасов.