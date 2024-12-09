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Сегодня, 08:41

Палмер набрал 50 очков по системе «гол+пас» в 48 матчах АПЛ за «Челси» — это 4-й результат в истории АПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) в 15-м туре АПЛ.

На счету 22-летнего англичанина 50 (33 гола и 17 результативных передач) очков по системе «гол+пас» в 48 матчах за лондонцев в АПЛ. Только Эрлин Холанн («Манчестер Сити», 39 матчей), Энди Коул («Ньюкасл», 43 матча) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 46 игр) достигли этой отметки быстрее в АПЛ.

Палмер в этом сезоне провел за «Челси» 17 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 голевых пасов.

ФК Челси
Коул Палмер
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«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
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«Челси» отыгрался со счета 0:2 и победил «Тоттенхэм», Палмер оформил дубль с пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10
 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 15 3 5 7 21-30 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
Результаты / календарь
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38 тур
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 1 : 1
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 1 : 2
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 3 : 4
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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