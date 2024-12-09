Палмер набрал 50 очков по системе «гол+пас» в 48 матчах АПЛ за «Челси» — это 4-й результат в истории АПЛ
Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль в матче с «Тоттенхэмом» (4:3) в 15-м туре АПЛ.
На счету 22-летнего англичанина 50 (33 гола и 17 результативных передач) очков по системе «гол+пас» в 48 матчах за лондонцев в АПЛ. Только Эрлин Холанн («Манчестер Сити», 39 матчей), Энди Коул («Ньюкасл», 43 матча) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 46 игр) достигли этой отметки быстрее в АПЛ.
Палмер в этом сезоне провел за «Челси» 17 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 голевых пасов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
10
|Фулхэм
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|
11
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|1 : 1
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|1 : 2
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|3 : 4
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3
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