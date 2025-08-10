Дубль Рейндерса принес «Манчестер Сити» крупную победу над «Палермо»

«Манчестер Сити» в товарищеском матче разгромил «Палермо» — 3:0.

Дубль у «горожан» оформил Тиджани Рейндерс. Еще один гол забил Эрлин Холанн.

Товарищеский матч

«Палермо» (Италия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:3 (0:1)

Голы: Холанн, 25 (0:1), Рейндерс, 59 (0:2), Рейндерс, 82 (0:3)