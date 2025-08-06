Пак Сын Су: «Хочу быть лучше Сон Хын Мина в АПЛ»

Новичок «Ньюкасла» Пак Сын Су отметил, что хочет повторить успех Сон Хын Мина в АПЛ.

«Я хочу быть лучше Сон Хын Мина. Я действительно верю, что смогу. В Корее нет никого, похожего на меня. Я смотрел игру Каору Митомы и Килиана Мбаппе на YouTube. Возможно, однажды люди назовут Мбаппе «французским Пак Сын Су» (шутка)», — цитирует официальный сайт клуба Су.

Сон выступал за «Тоттенхэм» с 2015 пл 2025 год. Он сыграл 454 матча за английский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу.