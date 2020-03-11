Пак Джи Сун и Сон Хын Мин пожертвовали по 65 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом в Южной Корее

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пожертвовали по 65 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом в Южной Корее, сообщает Goal.com.

— Надеюсь, что это поможет остановить распространение вируса, — приводит издание слова Сона. — Хотелось бы, чтобы наши пожертвования помогли уязвимым людям получить помощь и поддержку.

В Южной Корее зафиксировано более 7 тысяч зараженных коронавирусом, более 50 человек погибли от болезни. Южная Корея — одна из наиболее уязвленных вирусом страна мира.