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Пак Джи Сун и Сон Хын Мин пожертвовали по 65 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом в Южной Корее

13:50
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Джи Сун и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пожертвовали по 65 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом в Южной Корее, сообщает Goal.com.

— Надеюсь, что это поможет остановить распространение вируса, — приводит издание слова Сона. — Хотелось бы, чтобы наши пожертвования помогли уязвимым людям получить помощь и поддержку.

В Южной Корее зафиксировано более 7 тысяч зараженных коронавирусом, более 50 человек погибли от болезни. Южная Корея — одна из наиболее уязвленных вирусом страна мира.

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