Защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета попросил прощения у болельщиков за вылет из Кубка английской лиги.

— Все игроки сыграли просто ужасно, и я в том числе, — приводит слова Сабалеты The Mirror. — Накануне мы победили «Манчестер Юнайтед», и эта победа расслабила нас. Не обращайте внимание, что «Оксфорд» — клуб лиги 1, они играют в энергичный, интенсивный футбол, в то время как мы настроили на легкую прогулку. Мы хотим извиниться перед вами за эту игру и отдельно — перед болельщиками, которые приехали в Оксфорд. Нам очень неловко за то, что вы увидели. Это был один из худших дней в моей карьере.

«Вест Хэм» в гостях был разгромлен «Оксфордом» (0:4) в матче 3-го раунда турнира.