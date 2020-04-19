Пабло Мари: «Хочу остаться в «Арсенале»

Защитник «Фламенго» Пабло Мари, выступающий за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона-2019/20, заявил, что хочет продолжить карьеру в лондонском клубе.

— Надеюсь, что клуб захочет меня выкупить в конце сезона, — цитирует Sky Sports Мари. — Мне еще многому надо научиться, но я думаю, что могу быть полезным «Арсеналу». Посмотрим, как все сложится, ведь ситуация с вирусом все осложняет. Микель Артета неплохо справляется, я рад, что получил возможность поработать с ним. Он помог мне разобраться с моими слабостями и улучшить сильные стороны. Надеюсь, что смогу продолжать работу с ним еще много лет.

Мари перешел в «Арсенал» из «Фламенго» на правах аренды зимой 2020 года. 26-летний испанец провел 2 матча в составе «канониров». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 4,8 миллиона евро.