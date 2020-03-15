Защитник «Арсенала» Пабло Мари рассказал об игре с партнером по команде Давидом Луизом.

— Мы знаем, что Давид — невероятный игрок, — приводит слова Мари Goal. — У него отличая карьера, он хороший футболист, играть с ним очень легко. Мы провели вместе две хороших игры в стартовом составе. Все было в порядке, потому что я лишь концентрировался на своей работе, ведь здесь мне не нужно думать о работе других.

Известно, что Луиз — опытный футболист, и в моменты, когда нужно делать разницу на последних минутах, он способен на это. Нам легко играть рядом с ним.