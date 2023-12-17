Озил высмеял Ди Каприо за шутку про «Арсенал»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Месут Озил публично высмеял известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который сказал, что не знает ничего о существовании лондонского клуба.

«Футбольному клубу «Арсенал» уже больше 25 лет, так зачем ему о нем знать?» — написал футболист в соцсети Х.

Ди Каприо является большим поклонником баскетбола и тенниса, но также он посещает футбольные матчи.