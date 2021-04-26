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Озил подшутил над «Тоттенхэмом» после поражения команды в финале Кубка английской лиги

09:40
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Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил подшутил в своем Twitter над «Тоттенхэмом».

Накануне «шпоры» проиграли «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка английской лиги. «Тоттенхэм» в этом сезоне уже не сможет выиграть ни один трофей. Бестрофейная серия лондонского клуба тянется с 2008 года.

«Он остается пыльным...» — написал Озил, намекая на шкаф «Тоттенхэма» для трофеев.

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