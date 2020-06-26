«Ожидание окончено». Возняцки поздравила «Ливерпуль» с чемпионством

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки поздравила «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии. Датчанка является фанаткой клуба.

— Поздравляю «Ливерпуль», — написала Возняцки в Instagram. — Какой же это был невероятный сезон! Ожидание окончено. Чемпионы премьер-лиги 2020 года!

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.