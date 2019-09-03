Оуэн жалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл»

Обладатель «Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн в автобиографии рассказал, что сожалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл» в 2005 году. По словам форварда, он хотел вернуться в родной «Ливерпуль».

— Я должен был следовать инстинкту, — цитирует BBC Оуэна. — Я не хотел идти туда. Мое сердце тянуло меня обратно в «Ливерпуль». В плане карьерных перспектив очевидно было, что я делаю шаг назад. Как бы это ни было неприятно для фанатов, я так чувствовал.

Также Оуэн добавил, что его отношения с фанатами «Ньюкасла» были испорчены в мае 2007 года, когда его унесли на носилках во время матча против «Уотфорда» (1:1).

— Когда я вернулся домой, я включил футбольную передачу и услышал, как фанаты поют: «Что за трата денег». Их отношение в тот день повлияло на меня, — утверждает Оуэн.

В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».