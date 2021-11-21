Оуэн: «Сейчас наихудшее время для «Манчестер Юнайтед», чтобы искать нового тренера»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн отреагировал на увольнение Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов».
«Сейчас наихудшее время для «Манчестер Юнайтед», чтобы искать нового тренера. Практически нет доступных топ-специалистов. Единственный очевидный вариант, который доступен, — это Зидан, но языковой барьер, безусловно, огромная проблема. Пока вариант с временным тренером выглядит наиболее подходящим», — написал Оуэн в Twitter.
48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Сегодня он покинул клуб. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/themichaelowen/status/1462378924164456450
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