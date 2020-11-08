Оуэн оценил пенальти «паненкой» на 98-й минуте матча «Вест Хэм» — «Фулхэм»
Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн считает, что нападающий «Фулхэма» Адемола Лукман не должен был исполнять пенальти в стиле Антонина Паненки в концовке матча 8-го труа чемпионата Англии против «Вест Хэма» (0:1). На 98-й минуте «дачники» могли сравнять счет, но англичанин не реализовал одиннадцатиметровый.
«Потрясающе, совершенно потрясающе. Оглядываясь назад, это легко сделать, но на 98-й минуте при счете 0:1 такое просто невозможно», — написал Оуэн в Twitter.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.