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Оуэн оценил пенальти «паненкой» на 98-й минуте матча «Вест Хэм» — «Фулхэм»

06:30
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Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн считает, что нападающий «Фулхэма» Адемола Лукман не должен был исполнять пенальти в стиле Антонина Паненки в концовке матча 8-го труа чемпионата Англии против «Вест Хэма» (0:1). На 98-й минуте «дачники» могли сравнять счет, но англичанин не реализовал одиннадцатиметровый.

«Потрясающе, совершенно потрясающе. Оглядываясь назад, это легко сделать, но на 98-й минуте при счете 0:1 такое просто невозможно», — написал Оуэн в Twitter.

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