Оуэн назвал АПЛ лучшей лигой Европы
13:45
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выразил мнение, что АПЛ — сильнейшая лига в Европе.
«Думаю, что АПЛ сильно опережает остальные лиги и становится сильнее, — приводит слова Оуэна Daily Mail. — Я считаю, что Англия уже несколько лет впереди. Теперь мы еще купили двух лучших футболистов серии А — Роналду и Лукаку. Ла лига становится все слабее и слабее после ухода Месси. А к лиге 1 я никогда не смогу относиться серьезно».
Оуэн с 40 голами занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии. В 2021 году он был признан лучшим футболистом Европы.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10163245/Liverpool-favourites-win-Champions-League-claims-Michael-Owen.html
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