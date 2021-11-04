Оуэн назвал АПЛ лучшей лигой Европы

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выразил мнение, что АПЛ — сильнейшая лига в Европе.

«Думаю, что АПЛ сильно опережает остальные лиги и становится сильнее, — приводит слова Оуэна Daily Mail. — Я считаю, что Англия уже несколько лет впереди. Теперь мы еще купили двух лучших футболистов серии А — Роналду и Лукаку. Ла лига становится все слабее и слабее после ухода Месси. А к лиге 1 я никогда не смогу относиться серьезно».

Оуэн с 40 голами занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии. В 2021 году он был признан лучшим футболистом Европы.