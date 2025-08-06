Футбол
6 августа, 10:12

Отстраненный за допинг Мудрик включен в заявку «Челси» на новый сезон

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попал в заявку команды на сезон-2025/26.

Заявка лондонского клуба публикована на сайте АПЛ. При этом игровой номер 24-летнего украинца не указан. Ранее сообщалось, что Мудрик отдаст 10-й номер Коулу Палмеру.

В феврале 2024 года Мудрика временно отстранили из-за допинга, после того как проба А показала положительный результат. АПЛ обвинил игрока в использовании запрещенного вещества мельдония. По сообщению газеты The Telegraph от 18 июня, игроку грозит дисквалификация на четыре года.

Михаил Мудрик.Мудрику предъявили обвинения за допинг. Украинцу из «Челси» грозит дисквалификация до четырех лет

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и сделав 5 голевых передач.

Михаил Мудрик
ФК Челси
Пак Сын Су: «Хочу быть лучше Сон Хын Мина в АПЛ»

Источник: «Ливерпуль» и «Аль-Хиляль» договорились о переходе Нуньеса
