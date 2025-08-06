Отстраненный за допинг Мудрик включен в заявку «Челси» на новый сезон

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попал в заявку команды на сезон-2025/26.

Заявка лондонского клуба публикована на сайте АПЛ. При этом игровой номер 24-летнего украинца не указан. Ранее сообщалось, что Мудрик отдаст 10-й номер Коулу Палмеру.

В феврале 2024 года Мудрика временно отстранили из-за допинга, после того как проба А показала положительный результат. АПЛ обвинил игрока в использовании запрещенного вещества мельдония. По сообщению газеты The Telegraph от 18 июня, игроку грозит дисквалификация на четыре года.

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и сделав 5 голевых передач.