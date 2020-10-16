«Отправьте его назад!» Бэйл пошутил о трансфере соотечетсвенника в «Тоттенхэм»
Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поприветствовал соотечественника Джо Родона. Защитник подписал контракт с лондонским клубом до 2025 года.
В ролике, опубликованном в Twitter «Тоттенхэма», служба охраны сообщает о приезде на базу валлийца, а Бэйл кричит: «Отправьте его назад!».
Сам Бэйл ретвитнул ролик и написал: «Добро пожаловать, Джо!».
? Welcome Joe ????????? #COYS https://t.co/zV7q4iNTkQ— Gareth Bale (@GarethBale11) October 16, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.