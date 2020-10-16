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«Отправьте его назад!» Бэйл пошутил о трансфере соотечетсвенника в «Тоттенхэм»

21:33

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поприветствовал соотечественника Джо Родона. Защитник подписал контракт с лондонским клубом до 2025 года.

В ролике, опубликованном в Twitter «Тоттенхэма», служба охраны сообщает о приезде на базу валлийца, а Бэйл кричит: «Отправьте его назад!».

Сам Бэйл ретвитнул ролик и написал: «Добро пожаловать, Джо!».

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