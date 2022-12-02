Отношения Клоппа с «Боруссией» не помогут «Ливерпулю» в трансфере Беллингема

Наличие Юргена Клоппа на посту главного тренера не поможет «Ливерпулю» в оформлении трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, пишет журналист The Times Пол Джойс.

Немецкий клуб не намерен делать никому скидок, так как хочет получить за хавбека наиболее выгодную сумму.

Ранее сообщалось, что у главного тренера «Ливерпуля» теперь будет больше влияния на трансферную деятельность клуба.

В текущем сезоне Беллингем провел 20 матчей за «шмелей», в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт 19-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2025 года.

По данным СМИ, немецкий клуб требует за игрока 150 миллионов евро.