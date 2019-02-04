Отец Салы в шоке и отчаянии после обнаружения обломков пропавшего самолета

Орасио Сала, отец Эмилиано Салы, прокомментировал новость об обнаружении обломков самолета, на котором летел футболист.

- Не могу в это поверить, это словно дурной сон, - приводит Ole слова Салы. - Я в отчаянии. Общался с поисковой командой каждый день. Но у меня нет WhatsApp, поэтому им трудно дозвониться до меня.

Легкомоторный самолет с Салой на борту пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января. Игрок летел из Нанта, где прощался со своей бывшей командой, в Кардифф. Тремя днями ранее он подписал контракт с "Кардифф Сити".

Поисковая операция полиции не дала результатов. Семья Салы собрала 300 тысяч евро, чтобы поиски были продолжены. В воскресенье вечером спасатели объявили о том, что нашли обломки самолета на дне Ла-Манша. Тело игрока, как и пилота, пока не найдены.