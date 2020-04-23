Отец полузащитника «Атлетико» Партея подтвердил переговоры сына с «Арсеналом»

Джейкоб Партей, отец полузащитника «Атлетико» Томаса Партея подтвердил, что его сын ведет переговоры с лондонским «Арсеналом».

— Я прочитал слухи о том, что Томас может уйти из «Атлетико» и решил позвонить сыну, — приводит Daily Mail слова Партея-старшего. — Он подтвердил мне, что слухи правдивы. Томас сказал, что ведет переговоры с «Арсеналом». Все зависит от того, какое предложение получит «Атлетико». Если Томас перейдет в «Арсенал» — будет здорово, у этой команды много болельщиков у нас, в Гане. Буду очень рад, если сын перейдет к «канонирам». Как я понимаю, сейчас переговоры на следующей стадии — «Атлетико» определяется с тем, как продавать Томаса.

Партей провел 35 матчей за «Атлетико» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 40 миллионов евро.