Отец Лингарда ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно нового контракта сына
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Джесси Лингардом. Переговоры с клубом ведет отец футболиста, который также является его агентом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Нынешний контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он отметился двумя забитым мячом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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