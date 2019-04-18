Отец 10-летнего футболиста засудил английский клуб за расизм: его сына заменили во время матча

Английский детский клуб "Уиннерш Рейнджерс" был оштрафован судом Рединга на 3000 фунтов стерлингов. Как сообщает Daily Mail, на клуб подал в суд отец 10-летнего футболиста. Он заявил, что его сына заменили во время матча, обвинив клуб в унижении человеческого достоинства и расизме.

Как сказали представители клуба, они ничего не знали о судебном процессе и получили уже предписание о выплате штрафа. Сам юный игрок с сентября перестал появляться на тренировках. Он выступал за "Уиннерш" на протяжении двух сезонов.

В клубе отметили, что оспорят данное решение 2 мая и выразили уверенность, что выиграют дело.

Новость вызвала большой резонанс у английских болельщиков. Фанаты уверены: отец подает плохой пример сыну, и тот вынесет неправильные уроки. Многие требуют огласить имя родителя и ребенка и призывают запретить мальчику играть в футбол. Также популярны призывы уволить судью, вынесшего подобное решение.